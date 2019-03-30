В Екатеринбург на вертолете санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-30T12:41:25+03:00

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В Екатеринбурге на вертолете санитарной авиации доставили 32-летнего жителя поселка Шаля. 28 марта мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, но изначально его состояние не позволяло перевезти его в областной центр.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Накануне стало известно, что мужчину все же доставили в Областную клиническую больницу № 1 для дальнейшего лечения.

Редакция «КП»-Екатеринбург обратилось за комментарием к официальным представителям СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области, но пока ответа не поступило.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Напомним, что в прошлые выходные вертолет санавиации доставил в Екатеринбург двух женщин с пневмонией и ребенка, который отравился ртутью.

ИСТОЧНИК KP.RU