В Екатеринбург на вертолете санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением
В Екатеринбурге на вертолете санитарной авиации доставили 32-летнего жителя поселка Шаля. 28 марта мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, но изначально его состояние не позволяло перевезти его в областной центр.
Фото: Национальная служба санитарной авиации
Накануне стало известно, что мужчину все же доставили в Областную клиническую больницу № 1 для дальнейшего лечения.
Редакция «КП»-Екатеринбург обратилось за комментарием к официальным представителям СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области, но пока ответа не поступило.
Фото: Национальная служба санитарной авиации
Напомним, что в прошлые выходные вертолет санавиации доставил в Екатеринбург двух женщин с пневмонией и ребенка, который отравился ртутью.
ИСТОЧНИК KP.RU