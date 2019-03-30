На Химмаше 50-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-30T11:49:05+03:00

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Этой ночью с общего балкона дома № 43 на улице Профсоюзной мвыпала 50-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

- Ботинки неподалеку валяются, штаны расстегнуты почему-то, - сообщили очевидцы в группе «Подслушано Химмаш» в «ВКонтакте».

В управлении Следственного комитета по Свердловской области факт ЧП подтвердили.

- СУ СКР РФ по Чкаловскому району проводит проверку, признаков криминальной смерти нет, -прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU