На Химмаше 50-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть
Признаков криминальной смерти нет
Фото: Google maps
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Этой ночью с общего балкона дома № 43 на улице Профсоюзной мвыпала 50-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
- Ботинки неподалеку валяются, штаны расстегнуты почему-то, - сообщили очевидцы в группе «Подслушано Химмаш» в «ВКонтакте».
В управлении Следственного комитета по Свердловской области факт ЧП подтвердили.
- СУ СКР РФ по Чкаловскому району проводит проверку, признаков криминальной смерти нет, -прокомментировали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU