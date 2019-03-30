2019-03-30T10:15:29+03:00
Происшествия

На Урале два ребенка незаметно сбежали из садика

Их нашли, когда они уже успели пройти километр
Олег Галимов
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Фото: Google mapsФото: Google maps
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В Первоуральске два шестилетних ребенка ушли во время прогулки подготовительной группы детского сада № 1. Позже ребятишек нашли в километре от садика.

- В связи с ЧП в горадминистрации прошло совещание со всеми субъектами профилактики, в том числе присутствовали представители управления образования и все заведующие садиками, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - По итогам проверки будет принято решение.

Стоит отметить, что недавно в Екатеринбурге из детского сада № 22 ушел пятилетний мальчик. Его на остановке заметил полицейский, который и вернул его воспитателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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