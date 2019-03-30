В Екатеринбурге собутыльники подожгли квартиру

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-30T09:43:40+03:00

Не исключено, что пожар произошел из-за неосторожности при курении [видео]

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Минувшим вечером на улице Крауля двое собутыльников подожгли квартиру в девятиэтажке. На тушение огня были направлены три пожарные машины, и 12 человек личного состава.

На момент прибытия спасателей из квартиры шел дым, а в подъезде было задымление. Пожарные спасли хозяина и его товарища, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- На площади 2 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже муниципального 9-этажного жилого дома. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 2 человека. Эвакуированы 4 человека, в том числе 1 ребенок, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области

На Крауля собутыльники подожгли квартиру.Видео: служба спасения СОВА

Не исключено, что пожар произошел из-за неосторожности при курении

ИСТОЧНИК KP.RU