Мэр Екатеринбурга предложил провести конкурс по благоустройству Плотинки

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-30T08:59:52+03:00

Ранее такие конкурсы не проводились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его решили провести в качестве мероприятия ко Дню строителя

Изменить размер текста: A A

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил провести конкурс проектов по благоустройству Исторического сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Глава города предложил оргкомитету праздника рассмотреть идею проведения конкурса проектов по благоустройству территории исторического сквера, - говорится в сообщении.

Организовать конкурс мэр предложил застройщикам, работающим в уральской столице, в качестве одного из мероприятий ко Дню строителя, который будет отмечаться 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU