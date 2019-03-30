2019-03-30T08:59:52+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга предложил провести конкурс по благоустройству Плотинки

Его решили провести в качестве мероприятия ко Дню строителя
Олег Галимов
Поделиться:
Ранее такие конкурсы не проводилисьРанее такие конкурсы не проводилисьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил провести конкурс проектов по благоустройству Исторического сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Глава города предложил оргкомитету праздника рассмотреть идею проведения конкурса проектов по благоустройству территории исторического сквера, - говорится в сообщении.

Организовать конкурс мэр предложил застройщикам, работающим в уральской столице, в качестве одного из мероприятий ко Дню строителя, который будет отмечаться 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбург на вертолете санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением
На Химмаше 50-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть
На Урале два ребенка незаметно сбежали из садика
В Екатеринбурге собутыльники подожгли квартиру
Ксения Собчак о скандале с Марией Кожевниковой: «Чтобы попасть в Госдуму, должно быть что-то помимо съёмок в сериалах»
В администрации Екатеринбурга вызвали «скорую» для 80-летней пенсионерки
На улице Крауля из горящего девятиэтажного дома эвакуировали четырех человек
Правительство региона купит 60 подносов за полмиллиона рублей
В столице Урала три парня похитили 14 автомобилей
Женщину, на День защитника Отечества забившую соседку поленом, могут лишить свободы на 15 лет
В Богдановиче покупатель помог поймать 40-летнего грабителя, стащившего из магазина водку
Жителя Алапаевска, напавшего на инспектора ГУФСИН, лишили свободы на два года
В Нижней Туре коммунальные компании задолжали своим работникам 4,7 миллиона
Полицейские Верхней Пышмы по кровавому следу нашли дом преступника, напавшего с ножом на человека
Банк УРАЛСИБ получил награду премии Finaward 2018 за инновации в развитии электронных сервисов
Из Екатеринбурга вывезли за ночь 1,5 тысячи тонн снега
В Нижнем Тагиле начинают тестировать казанскую систему очистки воды
В мэрии Екатеринбурга сделали видеоинструкцию по записи детей в летние лагеря
Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2»
В Екатеринбурге скончался известный протоиерей Владимир Зязев
СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»
В Екатеринбурге будут судить за угон «любителей» отечественных автомобилей
В Екатеринбурге построят новую развязку у концерна «Калина»
Екатеринбургские биатлонистки взяли золото и бронзу на чемпионате России
19-летнего жителя Новой Ляли, который бросал шпалы перед идущим поездом, могут лишить свободы на два года