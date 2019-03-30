Мэр Екатеринбурга предложил провести конкурс по благоустройству Плотинки
Его решили провести в качестве мероприятия ко Дню строителя
Ранее такие конкурсы не проводилисьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил провести конкурс проектов по благоустройству Исторического сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
- Глава города предложил оргкомитету праздника рассмотреть идею проведения конкурса проектов по благоустройству территории исторического сквера, - говорится в сообщении.
Организовать конкурс мэр предложил застройщикам, работающим в уральской столице, в качестве одного из мероприятий ко Дню строителя, который будет отмечаться 10 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU