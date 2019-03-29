2019-03-29T18:00:02+03:00
Звезды

Ксения Собчак о скандале с Марией Кожевниковой: «Чтобы попасть в Госдуму, должно быть что-то помимо съёмок в сериалах»

Теледива рассказала «КП»-Екатеринбург, почему считает, что звезда «Универа» оказалась в Государственной думе незаслуженно
Дарья РЯБОВА
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Ксения не желает мириться с мыслью, что Кожевникова попала в Госдуму, просто снявшись в сериалеКсения не желает мириться с мыслью, что Кожевникова попала в Госдуму, просто снявшись в сериалеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обсуждения вокруг перепалки теледивы Ксении Собчак и актрисы Марии Кожевниковой не утихают. Всё началось с того, что звезда «Универа» в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала о давней обиде на Ксению Анатольевну. Несколько лет назад, когда Кожевникова оказалась в Госдуме, скандально известная ведущая выложила в соцсети ее откровенные снимки.

Ксения Собчак недоумевает, зачем Кожевникова помянула былое, но извиняться не собирается.

- Избираться в Госдуму нужно уже с каким-то опытом за спиной. Я не ханжа. Я не против эротических фото или работы актером. Проблема не в этом. А в том, какой у тебя помимо этого есть багаж. До выборов в Госдуму ты должен накосить политический опыт с работой в партии или оппозиционной политике. Если ты приходишь просто с тем, что снялся в сериале. Почему тебя должны избрать? Но почему-то избирают

Теперь Ксения и сама планирует баллотироваться в депутаты Госдумы с партией в 2021 году.

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Cобчак изощренно подколола Кожевникову из-за трусов

Ксения Собчак вступилась за педиатра из Ивановской области. Девушку раскритиковали за фотосессию в нижнем белье. При этом телеведущая не упустила случая опять подколоть свою старую знакомую Марию Кожевникову из-за трусов. Ксению Собчак возмутило то, как "высоконравственные люди гурьбой накинулись" на ивановского врача. И тут же напомнила: "У меня тоже есть снимки в белье, но это не значит, что я хуже от этого, как профессионал. Бесит!". (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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