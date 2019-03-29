В администрации Екатеринбурга вызвали «скорую» для 80-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-29T17:09:53+03:00

Медики подъехали к главному входу в здание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщине стало плохо на этаже, где располагается городская Дума

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К главному входу в мэрию Екатеринбурга сегодня прибыла машина «скорой». Как оказалось, помощь медиков понадобилось одной из посетительниц городской администрации, 80-летней пенсионерке.

- На этаже городской Думы женщине стало плохо, и ей вызвали «скорую помощь», - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По информации сотрудников городской администрации, врачи уже отпустили женщину домой.

ИСТОЧНИК KP.RU