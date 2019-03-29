В администрации Екатеринбурга вызвали «скорую» для 80-летней пенсионерки
Женщине стало плохо на этаже, где располагается городская Дума
Медики подъехали к главному входу в здание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К главному входу в мэрию Екатеринбурга сегодня прибыла машина «скорой». Как оказалось, помощь медиков понадобилось одной из посетительниц городской администрации, 80-летней пенсионерке.
- На этаже городской Думы женщине стало плохо, и ей вызвали «скорую помощь», - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
По информации сотрудников городской администрации, врачи уже отпустили женщину домой.
ИСТОЧНИК KP.RU