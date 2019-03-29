На улице Крауля из горящего девятиэтажного дома эвакуировали четырех человек
Пламя вспыхнуло в одной из квартир на пятом этаже
Причина пожара устанавливается. Фото: служба спасения «Сова»
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В пятом часу дня на улице Крауля в Екатеринбурге начался пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома.
- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасено два человека, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Эвакуировано четыре человека, в том числе один ребенок.
Огонь распространился на площадь в два квадратных метра. К месту ЧП прибыли три пожарные машины и 12 сотрудников МЧС. К 16.52 пламя потушили.
ИСТОЧНИК KP.RU