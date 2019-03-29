Правительство региона купит 60 подносов за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-29T16:26:10+03:00

За овальные подносы правительство региона готово заплатить больше, чем за квадратные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно условиям конкурса, половина из них должна быть овальной формы, а половина квадратной

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Почти полмиллиона рублей потратит Свердловская область на закупку 60 расписных подносов из Нижнего Тагила. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Так, согласно условиям конкурса, подносы должны быть из нержавеющей стали.

«Поднос лаковый с художественной росписью «Тагильский расписной поднос» овальной сложной резной формы «Уральский пейзаж»», – сообщается на сайте Госзакупок.

Половина подносов должна быть овальной формы, а половина квадратной. Причем за один овальный поднос область готова заплатить 11 тысяч 266 рублей, а за один квадратный 4 546 рублей. Общая же стоимость всех изделий должна составлять 474 400 рублей и две копейки. Заказчиком выступает Управление делами губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU