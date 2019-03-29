В столице Урала три парня похитили 14 автомобилей
В Екатеринбурге будут судить трех местных жителей, которые подозреваются в краже, грабеже и пьяной езде.
- В период с октября 2016 года по апрель 2018 года обвиняемые совершили на территории Екатеринбурга хищение 14 автомобилей, а также покушение на хищение 1 автомобиля преимущественно отечественного производства общей стоимостью свыше 3,3 миллионов рублей, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Преступления они совершали ночью при помощи металлического стержня, заточенного в форме ключа. Им они открывали замки дверей и проворачивали замки зажигания.
- Схема совершения преступления была одинаковой: пока один из обвиняемых пытался завести автомобиль, другие наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения о возможном появлении третьих лиц, - уточняют в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела уже завершено. Скоро его направят в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU