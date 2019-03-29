2019-03-29T14:46:20+03:00
Происшествия

Женщину, на День защитника Отечества забившую соседку поленом, могут лишить свободы на 15 лет

Пострадавшая скончалась из-за закрытой черепно-мозговой травмы
Данил СВЕЧКОВ
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На следственном эксперименте обвиняемая показала, как совершила преступление. Фото: СУ СКР по Свердловской областиНа следственном эксперименте обвиняемая показала, как совершила преступление. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Невьянском районе закончилось расследование преступления, совершенного 23 февраля. Местная жительница, будучи пьяной, в ходе ссоры вооружилась поленом и ударила им два раза по голове своей 66-летней соседке. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась.

- В отношении обвиняемой судом по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе расследования проведен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы.

Вскоре уголовное дело будет направлено в суд. Нападавшей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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