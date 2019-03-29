В Богдановиче покупатель помог поймать 40-летнего грабителя, стащившего из магазина водку
В Богдановиче судили безработного 40-летнего местного жителя, который попытался ограбить магазин.
- Подсудимый на протяжении всего дня находился дома и употреблял спиртные напитки, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - К вечеру алкоголь закончился. Не имея при себе денежных средств, он целенаправленно пошел в один из сетевых магазинов, чтобы похитить спиртное.
Он зашел в магазин, взял с витрины бутылку водки и спрятал ее за пазуху.
- Его противоправные действия были замечены сотрудницей магазина, которая потребовала вернуть на место товар, - добавляют в областном полицейском главке. - Игнорируя требование продавца, молодой человек успел прошмыгнуть мимо касс, но на выходе из магазина был задержан посетителем магазина, который пришел на помощь торговому работнику.
Состоявшийся суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 4 месяцам и 5 дням колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU