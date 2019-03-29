В Богдановиче покупатель помог поймать 40-летнего грабителя, стащившего из магазина водку

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-29T14:28:16+03:00

Он поймал его, когда злоумышленник попытался сбежать из торговой точки

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В Богдановиче судили безработного 40-летнего местного жителя, который попытался ограбить магазин.

- Подсудимый на протяжении всего дня находился дома и употреблял спиртные напитки, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - К вечеру алкоголь закончился. Не имея при себе денежных средств, он целенаправленно пошел в один из сетевых магазинов, чтобы похитить спиртное.

Он зашел в магазин, взял с витрины бутылку водки и спрятал ее за пазуху.

- Его противоправные действия были замечены сотрудницей магазина, которая потребовала вернуть на место товар, - добавляют в областном полицейском главке. - Игнорируя требование продавца, молодой человек успел прошмыгнуть мимо касс, но на выходе из магазина был задержан посетителем магазина, который пришел на помощь торговому работнику.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 4 месяцам и 5 дням колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU