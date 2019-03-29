2019-03-29T14:02:49+03:00
Происшествия

Жителя Алапаевска, напавшего на инспектора ГУФСИН, лишили свободы на два года

Он ударил его 15 раз и стал душить
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее злоумышленника уже приговорили к 360 часам обязательных работ.Ранее злоумышленника уже приговорили к 360 часам обязательных работ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске на скамье подсудимых оказался местный житель, который и без того уже имел непогашенную судимость. Так, ранее служители Фемиды приговорили его к 360 часам обязательных работ и запретили на 2 года управлять машиной. Однако, будто этого ему было мало, мужчина решил еще и напасть на инспектора ГУФСИН, который пришел к нему домой, чтобы выяснить, почему он нарушает порядок отбывания наказания.

- Осужденный, находясь в состоянии опьянения, на лестничной площадке подъезда высказал угрозу применения насилия в связи с исполнением сотрудником ГУФСИН своих должностных обязанностей, после чего толкнул инспектора руками, а затем нанес ему не менее 7 ударов, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области. - После этого, осужденный нанес инспектору не менее 8 ударов руками, а также, повалив на землю и обхватив шею инспектора рукой сдавил ее.

Суд признал нарушителя виновным и приговорил уже к реальному лишению свободы - 2 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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