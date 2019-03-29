В Нижней Туре коммунальные компании задолжали своим работником 4,7 миллиона

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-29T12:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижней Туре сотрудники надзорного ведомства заинтересовались ситуацией на двух местных предприятиях, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ. Так, 190 человек, работающих в них, пожаловались на то, что им частично не выплатили деньги за декабрь 2018 года и январь 2019-го. Общая сумма долга перед работниками составила 4,7 миллиона рублей.

– Прокуратура города в адрес должностных лиц внесла представления об устранении нарушений трудового законодательства, – сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Виновным также назначены наказания в виде штрафов в общем размере 20 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве также сообщают, что сейчас долг перед работниками погашен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU