Полицейские Верхней Пышмы по кровавому следу нашли дом преступника, напавшего с ножом на человека

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-29T12:35:12+03:00

Уральцу грозит уголовная ответственность и за нападение на человека и за хранение наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обыска у него в квартире обнаружили наркотики

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В полицию Верхней Пышмы пришло сообщение от очевидцев, о том, что по дороге, недалеко от сада «Малютка» идет мужчина и держится за живот, из которого течет кровь. Прибывшие сотрудники полиции вызвали мужчину «скорую». Следом полицейские нашли жителя сада, к дому которого вели кровавые следы. Оказалось, что он зарезал своего знакомого в ходе ссоры.

- В ходе осмотра дома у подозреваемого обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета,одежду со следами того же бурого цвета, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Помимо доказательных фактов, по совершению преступления, сотрудники нашли полиэтиленовый пакет со следами вещества растительного происхождения, лежащий в комнате на стойке и само вещество, рассыпанное на столе.

Теперь мужчину будут судить не только за нападение на человека с ножом, но и за хранение наркотического средства.

ИСТОЧНИК KP.RU