Из Екатеринбурга вывезли за ночь 1,5 тысячи тонн снега

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-29T12:09:51+03:00

Днем с непогодой будут бороться уже 210 единиц техники и более 500 рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Екатеринбург обрушился снегопад в ночь на 29 марта. К утру пятницы из города вывезли 1,5 тысячи тонн снега, а также 140 тонн грязи и мусора. По оценке администрации, лучше всего очистили Ленинский и Кировский районы.

- Только из них вывезли 464 и 388 тонн снега соответственно, - подчеркнули в пресс-службе мэрии. – В ночную смену задействовали порядка 120 уборочных машин. Днем с непогодой будут бороться уже 210 единиц техники и более 500 рабочих.

В первую очередь службы намерены расчищать дороги и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU