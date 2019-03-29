В Нижнем Тагиле начинают тестировать казанскую систему очистки воды

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-29T12:39:01+03:00

Для этого будут использовать три водоема

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В середине следующей недели в Нижнем Тагиле стартует тестирование системы очистки воды. Новую разработку предложила компания из Казани.

В понедельник специалисты смонтируют оборудование, после чего займутся пуско-наладочными работами. Оборудование протестируют на трех водоемах: Городском пруду Нижнего Тагила, а также Верхне-Выйском пруду и Черноисточинском гидроузле.

Ежедневно через установку будут прогонять по два кубометра воды, после чего отправлять ее в лабораторию для проверки состава.

При удачном прохождении испытаний с помощью новой системы в дома жителей Нижнего Тагила будут подавать чистую воду. Тестирование продлится до середины апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU