В Нижнем Тагиле начинают тестировать казанскую систему очистки воды
В середине следующей недели в Нижнем Тагиле стартует тестирование системы очистки воды. Новую разработку предложила компания из Казани.
В понедельник специалисты смонтируют оборудование, после чего займутся пуско-наладочными работами. Оборудование протестируют на трех водоемах: Городском пруду Нижнего Тагила, а также Верхне-Выйском пруду и Черноисточинском гидроузле.
Ежедневно через установку будут прогонять по два кубометра воды, после чего отправлять ее в лабораторию для проверки состава.
При удачном прохождении испытаний с помощью новой системы в дома жителей Нижнего Тагила будут подавать чистую воду. Тестирование продлится до середины апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU