В мэрии Екатеринбурга сделали видеоинструкцию по записи детей в летние лагеря
С 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись в загородные и городские летние оздоровительные лагеря. Запись детей в санатории начнется с 25 апреля по 12 мая на все периоды.
С 00:00 1 апреля прием заявлений о предоставлении путевки в загородные и городские лагеря будет осуществляться через портал Госуслуг.
- Для упрощения работы с формой для записи гражданам желательно заранее внести сведения о своих детях в личном кабинете портала gosuslugi.ru. Тогда в ходе составления заявления на летний отдых родители могут просто «подгрузить» эту информацию из меню. Это значительно ускорит процесс записи и облегчит нагрузку на портал, - отмечают в департаменте.
Чтобы вы не запутались, в мэрии сделали видеоинструкцию.
Недавно мы сделали подробную справку для родителей, в которой рассказали, как и где ваш ребенок может провести летние каникулы.
Как записать ребенка в лагерь через портал Госуслуг. Видео: администрация Екатеринбурга.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU