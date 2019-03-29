2019-03-29T11:44:27+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга сделали видеоинструкцию по записи детей в летние лагеря

Ранее мы подробно рассказывали, как и где ваш ребенок может провести каникулы
Олег Галимов
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Запись начинается с 1 апреляЗапись начинается с 1 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись в загородные и городские летние оздоровительные лагеря. Запись детей в санатории начнется с 25 апреля по 12 мая на все периоды.

С 00:00 1 апреля прием заявлений о предоставлении путевки в загородные и городские лагеря будет осуществляться через портал Госуслуг.

- Для упрощения работы с формой для записи гражданам желательно заранее внести сведения о своих детях в личном кабинете портала gosuslugi.ru. Тогда в ходе составления заявления на летний отдых родители могут просто «подгрузить» эту информацию из меню. Это значительно ускорит процесс записи и облегчит нагрузку на портал, - отмечают в департаменте.

Чтобы вы не запутались, в мэрии сделали видеоинструкцию.

Недавно мы сделали подробную справку для родителей, в которой рассказали, как и где ваш ребенок может провести летние каникулы.

Как записать ребенка в лагерь через портал Госуслуг. Видео: администрация Екатеринбурга.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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