2019-03-29T11:49:04+03:00
Экономика

Агентство Moody’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B3» до «B2»

Прогноз позитивный
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service повысило долгосрочные депозитные рейтинги ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «В3» до «В2» с позитивным прогнозом. Одновременно рейтинговое агентство повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка и скорректированную BCA с b3 до b2. Также агентство повысило с B2 до B1 долгосрочный рейтинг риска контрагента (CRR) в национальной и иностранной валюте и повысило с B2 (cr) до B1 (cr) долгосрочную оценку риска контрагента банка (CR Assessment).

Повышение рейтингов обусловлено продолжающимся улучшением качества активов Банка и ростом прибыльности, устойчивостью показателей достаточности капитала, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности. Позитивную тенденцию в развитии Банка также поддерживает и расширение его бизнеса, способствующее росту чистого процентного и комиссионного дохода на фоне усилившегося контроля за расходами.

Позитивный прогноз от Moody’s отражает ожидание, что тенденция к улучшению показателей рентабельности и платежеспособности Банка сохранится в течение следующих 12–18 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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