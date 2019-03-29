В Екатеринбурге скончался известный протоиерей Владимир Зязев

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-29T11:03:41+03:00

Ему было 73 года

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В Екатеринбурге на 74-ом году жизни скончался проитерей Владимир Зязев. Об этом сообщили в городской Епархии. На Урале служитель церкви был известным деятелем и негласно считался духовным наставником членов ОПС «Уралмаш»

- Отец Владимир служил настоятелем сразу нескольких приходов Рождественского благочиния уральской столицы: Рождества Христова, блаженной матроны Московской, Серафима Саровского (при доме престарелых), мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и в крестильном храме равноапостольного князя Владимира. Его трудами были восстановлены, заложены, построены многие уральские храмы, воспитаны десятки молодых священников, - рассказали в епархии.

Отец Владимир был награжден всеми богослужебными наградами (от набедренника до права служения литургии с открытыми вратами до «Отче наш») и имел множество церковных наград – орденов и медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU