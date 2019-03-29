СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-29T10:46:16+03:00

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Холдинг «РЖД» поддержит ежегодную международную экологическую акцию «Час Земли»: 30 марта на один час вокзалы по всей России отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение. В границах Свердловской магистрали в мероприятии будут задействованы объекты Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ), а также малые вокзалы и пассажирские здания пригородного сообщения. Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу объектов, будет функционировать.

На вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Камышлов,Тобольск, Пыть-Ях, Когалым, Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2 31 марта с 20:30 до 21:30 (время местное) потребление электроэнергии будет минимизировано также за счет временного прекращения работы некоторого технологического оборудования. (Там, где это возможно без ущерба для процессов, связанных с обслуживанием пассажиров и обеспечением безопасности). В этот период будут отключены тепловые завесы на входе в здания, часть осветительных приборов и оргтехники.

Подзарядку для гаджетов в Час Земли отключать не будутФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в «Час земли» будет отключена архитектурно-художественная подсветка и дополнительное освещение некоторых административных зданий холдинга, а также прилегающих к ним территорий (здания ДЦУП – Диспетчерского центра управления перевозками, Дворца культуры железнодорожников, управления СвЖД, территория сквера им. Константина Бабыкина в Екатеринбурге и др.).

Железнодорожный транспорт – один из самых экологически чистых видов транспорта, при этом ОАО «РЖД» постоянно расширяет использование энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Холдинг прилагает постоянные усилия для повышения эффективности своей природоохранной деятельности, уделяет большое внимание снижению техногенного воздействия на окружающую среду, обеспечению экологической безопасности и поддерживает профильные проекты и акции.

ИСТОЧНИК KP.RU