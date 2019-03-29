2019-03-29T08:04:38+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить за угон «любителей» отечественных автомобилей

За девять месяцев они угнали 15 машин, а ущерб превысил 3 миллиона рублей
Олег Галимов
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Всей троице грозит реальный срокВсей троице грозит реальный срок
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В Екатеринбурге по материалам полиции в суд направлено дело в отношении трех мужчин, которых обвиняют в угоне автомобилей. По данным городского УМВД, с июля 2017 по апрель 2018 года банда угнала 15 машин, при этом они «специализировались» только на отечественном автопроме.

Для угона угонщики выбирали машины на неохраняемых стоянках.

- С помощью металлических стержней, заточенных в форме ключей от замков зажигания, они вскрывали транспортные средства, запускали двигатель и уезжали на приглянувшейся машине, - рассказывают в полиции. - Подельники занимались поиском «нужного» автомобиля, сопровождением похищенного транспорта до одного из заранее арендованных специальных гаражных боксов. После, они сбывали автомобили третьим лицам и распределяли криминальные доходы между собой.

Угон в Екатеринбурге.Видео: УМВД! другой источник

Полицейским удалось найти гараж, в котором хранились угнанные автомобили. Сыщикам удалось найти и вернуть владельцам 11 машин.

В отношении обвиняемых было расследовано уголовное дело по частям 2 и 3 статьи «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». До решения суда обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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