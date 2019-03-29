2019-03-29T07:34:45+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге построят новую развязку у концерна «Калина»

По предварительным оценкам, новая развязка обойдется в 6 миллиардов рублей
Олег Галимов
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Развязка у «Калины» - одно из самых проблемных мест в городе. Фото: Google mapsРазвязка у «Калины» - одно из самых проблемных мест в городе. Фото: Google maps
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В Екатеринбурге построят новую развязку в районе концерна «Калина» на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Глава уральской столицы Александр Высокинский подписал постановление, разрешающее «Мастерской генплана» подготовить проект планировки и проект межевания территории.

Департаменту архитектуры уже поручено подготовить техническое задание на проект, но сроки разработки пока не называются. По предварительным оценкам, новая развязка обойдется в 6 миллиардов рублей, из которых 2,4 миллиарда правительство области планирует из федерального бюджета.

Строительство развязки должно завершиться к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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