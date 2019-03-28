Екатеринбургские биатлонистки взяли золото и бронзу на чемпионате России
Екатеринбургские биатлонистки Екатерина Глазырина и Светлана Миронова завоевали золото и бронзу в спринте на чемпионате России, который стартовал сегодня в Тюмени.
Как рассказали в Федерации биатлона Свердловской области, в спринте Глазырина показала идеальную стрельбу и неплохой ход по дистанции.
На финише она на 12 секунд опередила спортсменку с Ямала Ларису Куклину. Третье место осталось за Мироновой, спортсменка с Урала допустила два промаха. Четвертой стала Ирина Казакевич, она отстала от Мироновой на три секунды.
Также в число лучших попали свердловчанки Тамара Воронина – 12-ое место, и Алина Клевцова — 19-ое место.
ИСТОЧНИК KP.RU