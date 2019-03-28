Война с ямами: в Нижнем Тагиле открыли сразу два асфальтовых завода

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-28T15:45:21+03:00

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Не сказать, что в Нижнем Тагиле самые плохие дороги в области – ремонт идет каждый год, ездить на транспорте вполне комфортно. Вот с уборкой снега да, проблемы есть, а с дорогами – не критично.

Но мэрия ежегодно с наступлением весны ведет борьбу с ямами на дорогах – их тут хватает. На этой неделе для увеличения темпов ремонта дорог в Тагиле открыли сразу два асфальтовых заводы. Теперь за сутки на проезжую часть высыпают уже не 1,5 тонны асфальтовой смеси, а все 9. Заводы запустили в работу на предприятиях «Тагилдорстрой» и УБТ-Сервис.

- Сегодня от предприятия в дневную смену на ямочных ремонтах трудится два звена. Еще одно звено организовано для работы ночью на особо загруженных днем участках, - говорит директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU