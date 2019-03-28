«Ночь музеев - 2019» в Екатеринбурге: названы новые площадки акции
В Екатеринбурге прошла первая встреча участников проекта «Ночь музеев - 2019». Масштабное мероприятие в этом году пройдет 18 и 19 мая. Участие в проекте примут 97 учреждений, которые откроют двери 115 площадок. Среди них - все муниципальные музеи уральской столицы, а также частные заведения и выставочные пространства.
Главной темой «Ночи музеев» на этот раз станет 140 лет со дня рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова, а также Год театра в России. Посетителей ждут перфомансы, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия.
Из новшеств особое внимание стоит обратить на интерактивную галерею для самопознания «В темноте», где участникам представят неординарный способ познания мира.
В числе участников появятся новые площадки - стадион «Екатеринбург-арена», музей авиакомпании «Уральские авиалинии», Екатеринбургский молочный завод № 1.
Площадки будут работать в этот раз и днем.
ИСТОЧНИК KP.RU