На Урале многодетным семьям выплатят 1 миллиард рублей за земельные участки

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-28T13:28:06+03:00

Компенсации начнут выплачивать в этом году

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Почти семь тысяч многодетных семей в Свердловской области сегодня стоят в очереди на получение бесплатных земельных участков, которые им положены по закону.

На выплату компенсаций взамен предоставления земли власти региона выделили в 2019 году 300 миллионов рублей, еще 760 миллионов возьмут из бюджетов муниципальных образований. Об этом в четверг журналистам сообщила исполняющая обязанности первого заместителя руководителя МУГИСО Елена Николаева.

Программа выделения земель действует в регионе с 2010 года, за это время выдано почти 12 тысяч земельных участков. В 2018 году на областном уровне принят закон о возможности получения денег из казны вместо земли.

По словам Николаевой, размер компенсации сегодня составляет 200 тысяч рублей на руки для одной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU