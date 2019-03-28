На Урале многодетным семьям выплатят 1 миллиард рублей за земельные участки
Почти семь тысяч многодетных семей в Свердловской области сегодня стоят в очереди на получение бесплатных земельных участков, которые им положены по закону.
На выплату компенсаций взамен предоставления земли власти региона выделили в 2019 году 300 миллионов рублей, еще 760 миллионов возьмут из бюджетов муниципальных образований. Об этом в четверг журналистам сообщила исполняющая обязанности первого заместителя руководителя МУГИСО Елена Николаева.
Программа выделения земель действует в регионе с 2010 года, за это время выдано почти 12 тысяч земельных участков. В 2018 году на областном уровне принят закон о возможности получения денег из казны вместо земли.
По словам Николаевой, размер компенсации сегодня составляет 200 тысяч рублей на руки для одной семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU