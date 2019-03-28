2019-03-28T12:58:00+03:00
Общество

«ВАЗ и другое имущество»: свердловские приставы взыскали 4,5 миллиона рублей с должников по алиментам

Судебные исполнители произвели 47 арестов имущества
Маргарита МАХОНИНА
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Приставы регулярно проводят подобные рейдыПриставы регулярно проводят подобные рейдыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области судебные приставы провели очередной рейд. Судебные исполнители навестили родителей, которые не выплачивают алименты. В ходе мероприятия произвели 47 арестов имущества на сумму 4,5 миллиона рублей.

- Например, приставы арестовали автомобиль марки ВАЗ-21099, который принадлежал жителю поселка Тугулым. Мужчина имел долг по алиментам на 5-летнего сына, - уточнили в пресс—службе УФССП по Свердловской области. – В Красноуфимске арестовали Hyundai Elantra, чтобы покрыть долг в 120 тысяч рублей.

Всего приставы проверили 1619 человек, которые должны своим детям более 148 миллионов рублей. Это только малая часть – общий долг по алиментам в области достигает 3 миллиардов рублей. Это 20 тысяч случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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