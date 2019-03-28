2019-03-28T12:53:39+03:00
Общество

Таможня не дала добро: в «Кольцово» у пассажира забрали табак

Гость из южной страны вез товар для друзей
Лев ИСТОМИН
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В Кольцово регулярно изымают запрещенный грузВ Кольцово регулярно изымают запрещенный грузФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кольцовские таможенники забрали 6 килограммов кальянного табака, а также три блока сигарет и 250 граммов обычного табака, который в Екатеринбург привез гость из Азербайджана.

Мужчина рассказал, что вез груз по просьбе своих знакомых бизнесменов, которые работают в кафе. Он таможенных правилах он не знал, поэтому понадеялся на «авось».

- 250 граммов табака пассажиру вернули – это разрешенная норма, остальное изъяли и возбудили два административных дела, - говорит начальник таможенного поста аэропорта Дмитрий Шишкин.- Мужчине грозит штраф за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз.

По правилам пассажир старше 18 лет имеет право привезти не больше 200 сигарет или 50 сигар или же 250 граммов табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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