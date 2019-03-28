Двух зайцев сразу: монархист Антон Баков предложил совместить филармонию и храм у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-28T11:23:56+03:00

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Известный политик Антон Баков предложил мирный вариант решения проблемы со строительством сразу двух объектов в центре Екатеринбурга. Речь идет о Храме Святой Екатерины, который будут строить на площади у Драмтеатра и о новом зале Свердловской филармонии, возведение которого планируется на месте пятиэтажного жилого дома по улице Карла Либкнехта.

Антон Баков считает, что новое здание филармонии по проекту архитектурного бюро Захи Хадид можно построить в сквере у Драмтеатра.

- Почему бы новой филармонии не стать Храмом Святой Екатерины в том самом злополучном сквере? Разве не прекрасно она впишется в козицинский Хайятт и прочую архитектуру левобережья городского пруда? – говорит политик.

По его словам, использование храмом, как концертных залов – мировой тренд. Там можно легко развести по времени молебны, репетиции и концерты.

Если построить зал филармонии на месте, где собираются возвести храм, то не придется сносить пятиэтажный жилой дом. К тому новый зал хорошо впишется в ландшафт набережной.

- В таком старомодном стиле его могли бы построить к 300-летию династии Романовых в уездном Екатеринбурге, но его бы точно снесли в Свердловске, - говорит Баков о проекте храма.

Автор идеи уверен, что такой нестандартный ход станет компромиссов между противоборствующими сторонами конфликта – защитниками храма и теми, кто отстаивает сквер.

Предполагается, что храм будет вмещать до 2 500 прихожан, а стены отделают мозаикой. Фото: Фонд Святой Екатерины

Напомним, что ранее за строительство храма выступили Вячеслав Бутусов, Сергей Безруков, Владимир Шахрин и Михаил Пореченков. Вчера к их компании присоединился бард Александр Новиков.

Спор разгорелся после того, как часть общественности стала критиковать застройку сквера на набережной Городского пруда. После этого лидер группы «Чайф» обратил внимание на то, что сквера в этом месте нет, а после появления храма зеленые насаждения останутся на набережной. Также никто не собирается отнимать у горожан прогулочную зону.

Изначально храм планировали возвести на площади Труда, через несколько лет общественности представили уникальный проект по строительству культового сооружения в акватории Городского пруда, но тогда на это не дали добро геологи. Окончательным вариантом стала Октябрьская площадь, но и она не устроила ряд возмущенных горожан.

Отметим, что Храм Святой Екатерины станет подарком городу к 300-летию.

ИСТОЧНИК KP.RU