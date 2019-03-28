2019-03-28T10:58:34+03:00
Происшествия

Не смогли поделить: на Урале молодой парень устроил поножовщину из-за 38-летней женщины

Всего в потасовке участвовали четыре человека
Олег Галимов
Поделиться:
Парень забил «стрелку» обидчикам и устроил поножовщинуПарень забил «стрелку» обидчикам и устроил поножовщинуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Каменске-Уральском задержали 19-летнего местного жителя Илью, который накануне устроил поножовщину. В результате разборок пострадали 18-летний Игорь, 21-летний Иван и 20-летний Евгений. Причиной конфликта стала 38-летняя Юлия, за сердце которой сражались герои этой истории.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, «стрелка» едва не закончилась летальным исходом.

- Илья не ожидал, что встреча будет проходить с явным перевесом сил противоборствующей стороны, поэтому разговор быстро превратился в криминальную разборку с применением колюще-режущего предмета. Результатом драки стало то, что двух парней, Ивана и Евгения, пришлось госпитализировать, сейчас врачи оказывают им необходимую медпомощь, а третий молодой человек, Игорь, лечение будет проходить амбулаторно, — сообщил полковник Горелых.

По факту поножовщины проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Оно будет зависеть от заключения медиков о степени тяжести травм, причиненных потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ в Челябинской и Курганской областях нарастил портфель привлеченных средств на 50%
В Полевском вынесли приговор виновнику аварии, в которой погиб 11-летний мальчик
Якуб Коварж передумал уходить из ХК «Автомобилист»
Жителя Алапаевска, застрелившего своего тестя, приговорили к 12 годам колонии
В республике Адыгея поймали уральца, который 15 лет назад ограбил пожилую мать своего друга
В Екатеринбурге ждут солнца и тепла
На Урале с «гряземесами» будут бороться специальным органом
В Екатеринбурге по новому проспекту пустят первый автобус
К 300-летию Екатеринбургу подарят восьмой район
«Нельзя вот так вот с бухты-барахты»: в Екатеринбурге переносят транспортную реформу
Невьянская прокуратура заблокировала 10 сайтов по продаже запрещенных стероидов
Прямой эфир: спектакль екатеринбургского театра покажут по ТВ во Франции