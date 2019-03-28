Не смогли поделить: на Урале молодой парень устроил поножовщину из-за 38-летней женщины

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-28T10:58:34+03:00

Всего в потасовке участвовали четыре человека

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В Каменске-Уральском задержали 19-летнего местного жителя Илью, который накануне устроил поножовщину. В результате разборок пострадали 18-летний Игорь, 21-летний Иван и 20-летний Евгений. Причиной конфликта стала 38-летняя Юлия, за сердце которой сражались герои этой истории.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, «стрелка» едва не закончилась летальным исходом.

- Илья не ожидал, что встреча будет проходить с явным перевесом сил противоборствующей стороны, поэтому разговор быстро превратился в криминальную разборку с применением колюще-режущего предмета. Результатом драки стало то, что двух парней, Ивана и Евгения, пришлось госпитализировать, сейчас врачи оказывают им необходимую медпомощь, а третий молодой человек, Игорь, лечение будет проходить амбулаторно, — сообщил полковник Горелых.

По факту поножовщины проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Оно будет зависеть от заключения медиков о степени тяжести травм, причиненных потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU