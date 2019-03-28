В Полевском вынесли приговор виновнику аварии, в которой погиб 11-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-28T10:20:22+03:00

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В Полевском городской суд вынес приговор 32-летнему Анатолию Гузеву, по вине которого в ДТП погиб 11-летний мальчик. Авария произошла 21 июля прошлого года, когда Гузев, будучи за рулем Renault Logan, превысил скорость и врезался впередиидущий Opel Astra.

- 11-летнему мальчику, пассажиру Opel в результате дорожно-транспортного происшествия причинены телесные повреждения в виде травм головы, туловища и конечностей, не совместимые с жизнью, - отметили в прокуратуре.

Суд назначил Гузеву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU