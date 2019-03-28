2019-03-28T09:58:02+03:00
Спорт

Якуб Коварж передумал уходить из ХК «Автомобилист»

Голкипер будет играть за уральскую команду еще два года
Лев ИСТОМИН
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Коварж продолжить играть за уральскую командуКоварж продолжить играть за уральскую командуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На минувшей неделе прославленный чешский голкипер из хоккейного клуба «Автомобилист» сообщил о том, что покидает команду. Болельщики были сильно расстроены, ведь Коварж – один из самых сильных игроков клуба.

В четверг эту информацию опровергли в пресс-службе хоккейной команды – контракт с 31-летним Коваржом продел еще на два года.

В спортивной среде недавно ходили слухи о том, что голкипер намеревался перейти в омский «Авангард», куда планирует перейти и его брат Ян Коварж. Однако в итоге игрок останется на Урале.

Якуб Коварж сыграл за «Автомобилист» 272 матча. В только что завершившемся сезоне он принял участие в 50 матчах, одержав 38 побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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