Якуб Коварж передумал уходить из ХК «Автомобилист»
На минувшей неделе прославленный чешский голкипер из хоккейного клуба «Автомобилист» сообщил о том, что покидает команду. Болельщики были сильно расстроены, ведь Коварж – один из самых сильных игроков клуба.
В четверг эту информацию опровергли в пресс-службе хоккейной команды – контракт с 31-летним Коваржом продел еще на два года.
В спортивной среде недавно ходили слухи о том, что голкипер намеревался перейти в омский «Авангард», куда планирует перейти и его брат Ян Коварж. Однако в итоге игрок останется на Урале.
Якуб Коварж сыграл за «Автомобилист» 272 матча. В только что завершившемся сезоне он принял участие в 50 матчах, одержав 38 побед.
ИСТОЧНИК KP.RU