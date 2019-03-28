2019-03-28T09:00:08+03:00
Происшествия

Жителя Алапаевска, застрелившего своего тестя, приговорили к 12 годам колонии

Преступление он совершил ночью, пробравшись в дом родителей своей супруги
Данил СВЕЧКОВ
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Свою вину преступник признал лишь частично.Свою вину преступник признал лишь частично.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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40-летнего жителя Алапаевска признали виновным в убийстве и угрозе убийством. Преступление он совершил в конце августа прошлого года. Будучи пьяным, мужчина незаконно проник в квартиру дома родителей своей жены в поселке Бубчиково и выстрелил из ружья в своего тестя, из-за чего тот погиб на месте.

- Помимо этого, подсудимый, после убийства мужчины, при помощи указанного ружья угрожал убийством своей теще, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Допрошено порядка 20 свидетелей, назначены и проведены судебные медицинские, генетические, баллистические, амбулаторная психиатрическая экспертизы. Фигурант после задержания судом по ходатайству органов СКР был заключён под стражу. В ходе следствия вину в совершении указанных преступлений задержанный признал частично.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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