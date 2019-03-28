В республике Адыгея поймали уральца, который 15 лет назад ограбил пожилую мать своего друга
В Нижних Сергах на скамье подсудимых оказался мужчина, обвиняемый в разбое. По версии следствия, преступление он совершил еще в 2004 году, когда попросился переночевать в дом к матери своего друга.
– Войдя в доверие, и осознавая, что хозяйка дома в силу своего возраста не сможет оказать ему сопротивление, реализуя свой умысел на завладение чужим имуществом, он взял на кухне нож и, используя его в качестве оружия, потребовал у женщины все имеющиеся у нее денежные средства, – сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Когда женщина попыталась сбежать, злоумышленник догнал ее, схватил за волосы и ударил лицом об пол. После этого он стал душить ее подушкой. В итоге женщина сказала ему, где лежат пять тысяч рублей. Забрав деньги, преступник скрылся с места происшествия. Его искали 15 лет, но лишь в феврале 2019 года задержали в республике Адыгея, когда он попался на административном правонарушении. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU