2019-03-28T07:46:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге ждут солнца и тепла

Осадков в ближайшие дни не будет
Лев ИСТОМИН
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Март выдался теплым на Урале в этом годуМарт выдался теплым на Урале в этом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Осадки, которые атаковали Екатеринбург в начале недели, с четверга прекратились: в уральской столице установилась сухая и теплая погода.

Сегодня, 28 марта, в городе преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +6 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.

В последний рабочий день на этой неделе, 29 марта, будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Ветер южный до 9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +9 градусов, информируют уральские синоптики.

В субботу, 30 марта, без существенных осадков, днем до 8 градусов выше нуля, юго-западный ветер будет дуть со скорость до 9 метров в секунду.

По утрам из-за минусовых температур ночью на тротуарах и дорогах в Екатеринбурге и городах области ожидается гололедица. Будьте осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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