2019-03-28T07:25:04+03:00
Общество

На Урале с «гряземесами» будут бороться специальным органом

Чиновники и силовики задумались о спасении газонов
Лев ИСТОМИН
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Неправильная парковка машин портит жизнь горожанамНеправильная парковка машин портит жизнь горожанамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области сотрудники ГИБДД предложили новый способ для защиты газонов, на которых часто паркуют автомобили. Сами газоны потом теряют свой первозданный вид, а грязь с них оказывается на проезжей части и тротуарах.

Для борьбы с нерадивыми автолюбителями силовики предложили создать специальную структуру.

- Должен быть создан специальный орган в правительстве Свердловской области, который будет администрировать нарушения. И только после того, когда они будут выносить постановления, в рамках межведомственного взаимодействия мы готовы предоставлять данные водителей, нарушающих правила, - заявил руководитель областного УГИБДД Алексей Кисляков.

В ответ на это министр транспорта Свердловской области Василий Старков отметил, что сегодня есть юридические сложности для наказания «гряземесов».

- Поставили задачу в кратчайшие сроки проработать механизм, позволяющий в автоматическом режиме это делать. В течение нескольких дней сделаем для себя дорожную карту и будем выходить на реализацию этих мероприятий, - отметил Старков.

Напомним, что областные чиновники и депутаты уже два года пытаются «приструнить» «нарушителей-гряземесов». Утверждались штрафы, которые позже отменялись прокуратурой, так как признавались незаконными.

Сейчас право принятия законов, касающихся регламентации правил благоустройства, переданы на региональный уровень. Это означает, что теперь есть возможность наказывать нарушителей рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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