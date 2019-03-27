2019-03-27T16:32:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге по новому проспекту пустят первый автобус

Рейс начнет курсировать в начале апреля
Лев ИСТОМИН
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Проспект Сахарова открыли для машин в марте. Фото: сайт Администрации Ленинского района ЕкатеринбургаПроспект Сахарова открыли для машин в марте. Фото: сайт Администрации Ленинского района Екатеринбурга
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В микрорайоне Академический в Екатеринбурге всего пару недель назад открыли для движения проспект Сахарова, а с начала апреля здесь будет ходить автобус №18. Его маршрут продлят до УНЦ, а курсировать он будет через проспект до «Академгородка».

- Решения жители Академического ждали давно, - говорят в мэрии Екатеринбурга.

До настоящего момента автобусы 18-го маршрута ходили до остановки на пересечении улиц Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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