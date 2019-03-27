К 300-летию Екатеринбургу подарят восьмой район
В Екатеринбурге к 2023 году население микрорайона Академический по прогнозам вырастет до 120 тысяч человек, и он официально станет восьмым районов уральской столицы.
Сейчас самый молодой микрорайон относится территориально к Ленинскому и Верх-Исетскому районам.
- Это мероприятие содержится в программе по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Стратегически создание восьмого района раскроет большой потенциал развития нашего мегаполиса, особенно в юго-западном направлении, - говорит мэр уральской столицы Александр Высокинский.
По его словам, в районе появятся новые точки роста, что позволит планировать развитие социальной и жилищной инфраструктуры. Об этом глава Екатеринбурга рассказал на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Отметим, что сегодня в микрорайоне Академический проживает 81 тысяча человек.
ИСТОЧНИК KP.RU