2019-03-27T15:44:32+03:00
Недвижимость

К 300-летию Екатеринбургу подарят восьмой район

Население Академического через четыре года вырастет до 120 тысяч человек
Лев ИСТОМИН
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Новый район станет восьмым по счету в мегаполисеНовый район станет восьмым по счету в мегаполисеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге к 2023 году население микрорайона Академический по прогнозам вырастет до 120 тысяч человек, и он официально станет восьмым районов уральской столицы.

Сейчас самый молодой микрорайон относится территориально к Ленинскому и Верх-Исетскому районам.

- Это мероприятие содержится в программе по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Стратегически создание восьмого района раскроет большой потенциал развития нашего мегаполиса, особенно в юго-западном направлении, - говорит мэр уральской столицы Александр Высокинский.

По его словам, в районе появятся новые точки роста, что позволит планировать развитие социальной и жилищной инфраструктуры. Об этом глава Екатеринбурга рассказал на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Отметим, что сегодня в микрорайоне Академический проживает 81 тысяча человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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