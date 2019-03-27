«Нельзя вот так вот с бухты-барахты»: в Екатеринбурге переносят транспортную реформу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-27T14:09:57+03:00

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Запуск транспортной реформы в Екатеринбург вновь перенесли на неопределенный срок. Чиновники отказались от проведения реформы по предыдущему сценарию, который был представлен в 2016 году из-за множества нареканий к проекту.

- Нужно проводить общественное обсуждение, а также пообщаться с депутатским корпусом. Потому что нельзя проводить такое мероприятие с бухты-барахты, - заявил Бубнов.

На сегодняшней пресс-конференции вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что сроки будут передвинуты, а мэрия уже заказала очередное исследование за 12,5 миллионов рублей.

В техзадании на сайте госзакупок отмечено, что победителю аукциона нужно будет провести анализ и составить прогноз пространственного поведения населения уральской столицы, после чего разработать новую транспортно-экономическую модель Екатеринбурга с перспективой до 2035 года.

Несколько месяцев назад мэр города Александр Высокинский также допустил, что транспортную реформу отложат, что как ее запуск приведет к повышению платы за проезд.

Реформа была намечена на 1 июля 2019 года. В Екатеринбург постепенно должны были внедрить новую сеть маршрутов городского транспорта, убрав с городских улиц дублирующие маршруты. Минувшей осенью в городе объединили ЕМУП и МОАП в предприятие «Гортранс».

Чиновники намерены разгрузить дороги с помощью оптимизации сети.

ИСТОЧНИК KP.RU