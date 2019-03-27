2019-03-27T13:28:18+03:00
Общество

Невьянская прокуратура заблокировала 10 сайтов по продаже запрещенных стероидов

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Невьянская прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила 10 сайтов, на которых безрецептурно продавали анаболические стероиды.

В составе препаратов имелись метандиенон и станозолол, которые отнесены к сильнодействующим веществам и запрещены на территории Российской Федерации. Покупка или продажа таких лекарств грозит уголовным делом.

- Вход на сайты был свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурса не требовалось. Ограничения на его передачу, копирование и распространение также отсутствовали, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура направила в суд административные иски о признании информации запрещенной к распространению и включении сайтов в так называемый "черный список".

Служители Фемиды удовлетворили требования прокуратуры. Судебные решения были направлены в Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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