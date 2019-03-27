Прямой эфир: спектакль екатеринбургского театра покажут по ТВ по Франции

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-27T13:21:45+03:00

Аудитория телеканала - больше 60 миллионов человек

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Постановку Екатеринбургского театра оперы и балеты «Ромео и Джульетта» в прямом эфире презентуют на французском телеканале Mezzo, аудитория которого превышает 60 миллионов человек.

Показ премьеры 7 апреля в 18 часов по местному времени организован в честь Года театра в России, рассказывают в пресс-службе театра.

- Это первое событие такого масштаба в Екатеринбурге. Спектакль смогут увидеть 60 миллионов зрителей телеканала по всему миру. Для театра это большой шаг - заявить о себе за пределами России, на международном уровне, - говорит художественный руководитель театра Вячеслав Самодуров.

Специально для показа из Франции приедет съемочная группа телеканала. Если же показ пройдет успешно, то в будущем театр может продолжить сотрудничество с телеканалом.

ИСТОЧНИК KP.RU