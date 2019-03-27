2019-03-27T12:54:21+03:00
Спорт

Скидки за пятерки: ФК «Урал» будет продавать отличникам билеты за полцены

Льготные билеты можно купить на решающие матчи Чемпионата России и Кубка страны
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Для получения скидки необходимо прийти в любую точку продаж клуба и предоставить бумажный или электронный дневникДля получения скидки необходимо прийти в любую точку продаж клуба и предоставить бумажный или электронный дневникФото: Алексей БУЛАТОВ
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Футболисты «Урала» готовятся к решающим матчам сезона - встречам чемпионата России и Кубка страны. Уже 3 апреля «шмели» сыграют в полуфинале с тульским «Арсеналом». Билеты на этот матч уже в продаже, а для успешных школьников на них действует специальная скидка.

Ученик, у которого все пятерки или только одна четверка, сможет купить билет всего за полцены. Кроме того, такой школьник получит еще и 25-процентную скидку на два билета для родных или друзей.

Ударники, закончившие четверть без троек, могут рассчитывать на 25% скидку на свой билет и 15%-ю на два билета для родных.

- Для получения скидки необходимо прийти в любую точку продаж клуба и предоставить бумажный или электронный дневник. Продавец проверяет успеваемость и предоставляет соответствующую скидку. Школьнику необходимо сразу же приобрести билеты на матч. Акция распространяется на матч 1/2 финала ОЛИМП Кубка России с «Арсеналом» и матчи Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» и «Рубином», - уточнили в пресс-службе клуба.

Сами игроки «Урала» сейчас проводят краткосрочный сбор в кипрском городе Пафос, откуда 29 марта полетят в Ростов-на-Дону на матч 21 тура Российской Премьер-Лиги против ФК «Ростов».

3 апреля дома «шмели» принимают тульский «Арсенал», а 7 апреля сыграют с «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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