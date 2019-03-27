Семья из Екатеринбурга засудила туроператора, поселившего их в семейный номер вместо люкса

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-27T12:18:18+03:00

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Семья из Екатеринбурга выиграла суд с туроператором, который поселил их не в тот гостиничный номер.

Дмитрий и Ольга вместе с сыном решили отдохнуть на берегу Атлантического океана в Доминикане. На семейный отдых уральцы потратили кругленькую сумму - 940 тысяч рублей. Однако по прилету выяснилось, что жить туристы будут во-первых, в другом отеле, во-вторых, не в люксе, который уже оплачен, а в семейном номере.

По возвращении Дмитрий и Ольга попросили туроператора возместить разницу туров, которая составила 280 тысяч рублей. Однако компания не отреагировал, и семья подала иск в суд.

Супруги требовали взыскать в пользу каждого убытки 140 тысяч рублей, неустойку - 470 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 450 тысяч рублей. Также Дмитрий просил возместить расходы на оплату услуг представителя 25 тысяч рублей и 2 тысячи на составление доверенности.

Суд требования удовлетворил частично, выплатив семье в общей сложности 166 тысяч рублей. Истцы с таким вердиктом не согласились и подали апелляционную жалобу.

- Судебная коллегия пришла к выводу, что доводы жалобы не свидетельствуют о наличии оснований для отмены решения. Они не опровергают правильности выводов первой инстанции, а сводятся к изложению позиции истцов в споре, - пояснили в пресс-службе областного суда. - Апелляция не содержит фактов, которые не были бы проверены и учтены и влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU