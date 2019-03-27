2019-03-27T11:43:37+03:00
Экономика

Свердловская область приросла миллиардерами

За год их число увеличилось в 2,5 раза
Лев ИСТОМИН
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Часть уральцев умножили доходы за минувший годЧасть уральцев умножили доходы за минувший годФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за 2018 год в 2,5 раза выросло количество граждан, чей доход по итогам 12 месяцев превысил миллиард рублей. Об этом рассказали в региональном Управлении ФНС.

Общий доход жителей Свердловской области за минувший год составил 308 миллиардов рублей. Свыше миллиарда смогли заработать 18 человек. Большая часть из них – 14 человек – проживает в Екатеринбурге, еще четверо – в других городах области.

Самый состоятельный миллиардер за год заработал больше 70 официально задекларированных миллиардов. Большая часть этих средств получена от продажи доли в уставных капиталах иностранных компаний, а также от ликвидации этих же компаний российскими учредителями, либо доходов, полученных в качестве дивидендов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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