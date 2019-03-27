2019-03-27T10:44:40+03:00
Общество

В Екатеринбург прибыли новые пассажирские вагоны, которые будут курсировать в составе летних поездов

Уральцы будут ездить на них на отдых в Анапу
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Новый плацкартный вагон. Фото: пресс-служба СвЖДНовый плацкартный вагон. Фото: пресс-служба СвЖД
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В Екатеринбург прибыло 18 новых плацкартных вагонов традиционной конфигурации, которые этим летом будут курсировать в составе поезда №289/290 по маршруту Екатеринбург – Анапа. В первый рейс они отправятся уже в мае, с началом летнего пассажирского сезона.

Подвижной состав действующей серии 61-4447.02 произведен на Тверском вагоностроительном заводе. Это плацкартные вагоны традиционной конфигурации, но изготовленные с применением современных технологий и материалов. Каждый вагон имеет полностью автоматизированную систему жизнеобеспечения. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системами обеззараживания воздуха, фильтрации воды, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. В отделке интерьера использованы гипоаллергенные материалы, в салонах установлены электрические и USB-розетки. При теплоизоляции пола и кузова использованы вибропоглощающие материалы. На окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными стеклами с защитной тонировочной пленкой.

Современные вагоны данной серии начали прибывать в уральский регион летом 2017 года. Сейчас они курсируют в составе фирменных и летних «южных» поездов.

– Новые вагоны, как правило, направляют в фирменные поезда, которые формируются из парка не старше 12 лет. Это позволяет гарантировать улучшенный набор услуг и уровень комфорта. А те вагоны, которые снимают с фирменных (добротные и технически исправные), ставят на пассажирские. То есть в целом качество вагонного парка улучшается во всех поездах, – отмечает начальник Уральского филиала АО «ФПК» Алексей Балашков.

Стоит отметить, что обновление и модернизация подвижного состава – это один из этапов масштабной программы АО «ФПК» по улучшению качества услуг и комфорта пассажиров. Помимо обновления подвижного состава компания совершенствует имеющийся парк, чтобы сделать его максимально удобным. Вагоны оборудуют дополнительными розетками, а в поездах, курсирующих по наиболее протяженным маршрутам, устанавливают душевые модули. Также программа включает в себя ускорение поездов, введение гибкой ценовой политики, развитие мультимедийных и онлайн-сервисов, внедрение новых услуг в поездах.

К примеру, услуга «Душ в поезде» предоставляется во всех фирменных поездах Уральского филиала, а также в поездах южного направления: ПермьАдлер, Пермь – Новороссийск, Екатеринбург – Анапа. Оплатить ее можно наличными или банковской картой, так как все поезда Уральскогофилиала АО «ФПК» оснащены POS-терминалами. По безналичной оплате также можно приобрести чайную и сувенирную продукцию, постельное белье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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