2019-03-27T10:20:56+03:00
Общество

Свердловчанин получил тюремный срок за отказ пройти медосвидетельствование

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Житель Слободо-Туринского района отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие состояния опьянения и отправился за решетку.

ИЖ, за рулем которого сидел Рафаэль Каримов, сотрудники ГИБДД остановили на дороге между двумя селами. Полицейские намеревались провести плановую проверку документов, но когда увидели состояние водителя, потребовали его пройти медосвидетельствование.

- Каримов выполнять требование сотрудников ГИБДД отказался, что в соответствии с уголовным кодексом приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения. При этом мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Рафаэлю Каримову 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также на 2,5 года лишил его прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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