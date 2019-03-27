В чем разница между гражданско-правовым договором подряда и трудовым договором

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-27T10:16:11+03:00

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Верховный суд РФ в очередной раз указал на различия между гражданско-правовым договором подряда и трудовым договором.

Самое главное различие: у этих документов разные цели. Договор подряда заключают не для выполнения работы как таковой, а для получения определенного результата, изготовления вещи, либо на выполнение другой работы с передачей результата заказчику. Это указано в статьях 702 и 702 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик – это самостоятельный хозяйствующий субъект.

А трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции в интересах, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка. (статья 15 ТК РФ). Работник входит в состав персонала, соблюдает режим работы и трудится под контролем и руководством компании.

Еще одно отличие состоит в том, что подрядчик действует на свой риск, а сотрудник не несет риска, связанного с результатом работы.

В статье 57 ТК РФ приведены обязательные требования к содержанию трудового договора, такие как: место работы, трудовая функция, дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха и пр.

За уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU