В ОЭЗ «Титановая долина» построят трехэтажную таможню

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-27T09:56:43+03:00

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Верхнесалдинский пост Екатеринбургской таможни Уральского таможенного управления полностью разместится в особой экономической зоне «Титановая долина» на площадке «Салда». Для этого управляющая компания ОЭЗ начала строительство трехэтажного административного здания.

На сегодняшний день уже вырыт котлован и начата закладка фундамента. Возведение планируют закончить осенью этого года.

- Администрация таможни на площадке «Салда» существенно облегчит работу резидентам. После окончания строительства компании смогут осуществлять все процедуры, связанные с таможенным контролем, в том числе оформление документов, не выезжая за периметр особой экономической зоны, - отмечает генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

На территории «Титановой долины» на площадке «Салда» свободная таможенная зона начала действовать с 1 ноября 2017 года. Это позволило резидентам не платить НДС и пошлины на ввоз при таможенном декларировании иностранного оборудования и сырья.

Всего в прошлом году резиденты площадки «Салда» были освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС на сумму 699 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU