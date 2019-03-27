2019-03-27T09:56:43+03:00
Общество

В ОЭЗ «Титановая долина» построят трехэтажную таможню

Возведение планируют завершить осенью этого года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Верхнесалдинский пост Екатеринбургской таможни Уральского таможенного управления полностью разместится в особой экономической зоне «Титановая долина» на площадке «Салда». Для этого управляющая компания ОЭЗ начала строительство трехэтажного административного здания.

На сегодняшний день уже вырыт котлован и начата закладка фундамента. Возведение планируют закончить осенью этого года.

- Администрация таможни на площадке «Салда» существенно облегчит работу резидентам. После окончания строительства компании смогут осуществлять все процедуры, связанные с таможенным контролем, в том числе оформление документов, не выезжая за периметр особой экономической зоны, - отмечает генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

На территории «Титановой долины» на площадке «Салда» свободная таможенная зона начала действовать с 1 ноября 2017 года. Это позволило резидентам не платить НДС и пошлины на ввоз при таможенном декларировании иностранного оборудования и сырья.

Всего в прошлом году резиденты площадки «Салда» были освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС на сумму 699 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге посадили прохожего, который до смерти забил спящего на скамейке незнакомца
На Урале уволили сотрудницу мэрии, потратившую матпомощь нуждающимся на зубопротезы для матери
На Урале отец, испугавшись уголовного дела, погасил долг по алиментам на шестерых детей
На Среднем Урале изменится расчет налога на недвижимость
Дочь депутата Заксобрания снимет фильм в Екатеринбурге
Заксобрание Свердловской области приняло закон о Единой социальной карте
Медведев выделил Свердловской области полтора миллиарда на переселение из ветхого жилья
В Свердловской области 64 управляющие компании лишились лицензии
Районным чиновникам Екатеринбурга разрешат сносить незаконные киоски и аварийные здания
В Талице поймали вора-«Карлсона», обворовывавшего магазины через крыши
Автомобилист из Ревды ударил ножом полицейского, не давшего ему пьяным сесть за руль
Екатеринбург встретит 300-летие без единого киоска в центре города