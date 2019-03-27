В Екатеринбурге посадили прохожего, который до смерти забил спящего на скамейке незнакомца

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-27T09:28:52+03:00

От многочисленных и продолжительных побоев у пострадавшего произошел разрыв сердца

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В уральской столице отправили за решетку 22-летнего местного жителя, который до смерти забил незнакомого ему мужчину.

В тот день Александр Мишин шел по парку на улице Пехотинцев, где увидел спящего на скамейке пожилого человека. Подсудимый сделал незнакомцу замечание и, указав на неприличный внешний вид, потребовал уйти из парка. Когда же потерпевший отказался сделать это, молодой человек набросился на него с кулаками.

- Не останавливаясь на достигнутом, Мишин вооружился деревянной палкой и вновь стал наносить ей удары потерпевшему. Мужчина попытался скрыться, однако подсудимый догнал его и повалил на землю, продолжая избивать руками и ногами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В результате пострадавший получил гематомы, ушибленные раны головы, перелом носа, нижней челюсти, отрыв мочки уха, перелом грудины и разрыв сердца.

От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте. Мишин свою вину не признал, утверждая, что и пальцем не тронул потерпевшего.

Между тем суд признал молодого человека виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU